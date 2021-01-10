 الأردن يدين تنفيذ إسرائيل حفريات في ساحة حائط البراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يدين تنفيذ إسرائيل حفريات في ساحة حائط البراق

الاردن - ارشيفية
الاردن - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 11:11 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 11:11 م
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، قيام السلطات الإسرائيلية بتنفيذ أعمال وحفريات في ساحة حائط البراق، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، وكذلك بالقرب من تلة باب المغاربة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، رفض الأردن لكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة وفي البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى التي تعتبر خرقا للقانون الدولي.

وأكد الفايز أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته بما يشمل مساجده وساحاته وأسواره وبواباته، بموجب القانون الدولي والوضع القائم، مشددا على أن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد ومحيطه هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس.

وطالب الفايز، السلطات الإسرائيلية بوقف الأعمال الجارية فورًا والتقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي، والتوقف عن المساس بهوية البلدة القديمة أو تغيير طابعها.

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