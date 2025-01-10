السيد القصير: حزب الجبهة الوطنية يسعى إلى السلطة عندما تنضج الحياة السياسية

قال الدكتور السيد القصير، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ووزير الزراعة السابق، إن القرار يتخذ في الحكومة بالأغلبية في ضوء المعطيات، بعد أن يُبدي الكل برأيه، مضيفا أن: «الرئيس السيسي من أكثر الناس الذين يستمعون إلى الآراء، وعندما يقتنع برأي فني مرتبط بقضية معينة؛ يؤيد هذا الرأي».

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» :«أعتقد أن مسألة المعارض والموالي ينظر لها الناس بفكر مختلف؛ لأن مفهوم الموالاة والمعارضة تقتصر الدول التي يصل فيها الحزب الحاكم إلى الحكم، بأن كل أعضاء الحزب سيظلون مواليين للحكومة لأنها حكومتهم، وبالتالي يُعرف كحزب موالي، أما الحزب الذي لا يصل للسلطة؛ يظل معارضا حتى يصل للسلطة في يوم من الأيام».

ورأى أن الدستور المصري تناول مسألة تشكيل الأحزاب للسطلة «على استحياء»، قائلا: «إحنا طبعا نسعى إلى السلطة في مرحلة لاحقة، عندما يكون هناك بناء سياسي ونضج في الحياة السياسية؛ لكن نحن في المرحلة الأولى لنا أن نؤثر في الحياة السياسية والحزبية وصنع القرار واستراتيجيته؛ من خلال موقعك كحزب بتقديم اقتراحات ورؤى بشأن الإشكاليات والقضايا القائمة».

وأوضح أن «دور الحزب أن يحقق استقرارًا في الدول، ويدعم الدول، ويزيد الوعي، ويبرز الإنجازات عندما تكون هناك إنجازات قومية تقدمها الدولة المصرية، لكن عندما تكون هناك قضايا تستوجب النقد وإعادة النظر؛ يُقدم الرؤية الصحيحة مصحوبة بحلول ورؤية تساعد الحكومة لتعديل أداء الحكومة، أو تأخذها في الاعتبار عند رسم سياستها».