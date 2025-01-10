أكثر من 20 غارة على اليمن في هجوم إسرائيلي أمريكي بريطاني مشترك

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شن مقاتلات إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، أكثر من 20 غارة استهدف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة في أول ضربة مشتركة على اليمن تنفذها إسرائيل والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقالت القناة الـ 14 الإسرائيلية، إن 3 موجات من الضربات تمت في أوقات متقاربة وفي مناطق مختلفة وعلى أهداف متعددة تضمنت مواقع تحت الأرض بينها مستودعات للصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار "درونز".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن التقارير الواردة من اليمن تفيد بهجوم إسرائيلي طال الحديدة وميناء رأس عيسى ومنطقة صنعاء.

من جانبها، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أنه تم التخطيط للهجوم كجزء من النهج الإسرائيلي تجاه الحوثيين، وأضافت أنه بعد أن أتم التحالف الدولي تنفيذ ضرباته باليمن بدأت إسرائيل في مهاجمة أهدافها الخاصة.

كما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الهجوم تم بعد وقت قصير من هجمات أمريكية بريطانية في اليمن، وبطريقة منسقة.

بدورها، أكدت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت محطة حزيز للكهرباء بصنعاء.

وذكرت القناة أن الغارات استهدفت محيط ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية تزامنا مع مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة.