صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، لصالح دستورية محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بـ56 صوتا مؤيدًا مقابل 44 صوتا معارضا.

ونتيجة التصويت هذه تظهر ضعف فرصة الوصول إلى تأييد أغلبية أعضاء المجلس.

وقد صوت 232 عضوا في مجلس النواب الأمريكي مقابل 197 لفائدة عزل ترامب بتهمة التحريض على التمرد، وحظى هذا القرار بتأييد عشرة من النواب الجمهوريين، في 13 يناير 2021.

وبعدها نُشرت أخبار في وسائل إعلام أمريكية، أن ترامب لم يكن راضيًا عن دفاع محاميه، بروس إل كاستور جونيور، وديفيد آي شوين، حيث تحدث كاستور في البداية، وألقى دفاعًا عامًا غير قوي عن الرئيس السابق، لمدة ساعة تقريبًا، وقال أشخاص مقربون إن ترامب كان غاضبًا من هذا الأداء بنسبة 80%، بحسب موقع "ذا نيويورك تايمز".

وقال الأشخاص المقربون، إنه على الرغم من سعادته بمحاميه الآخر، ديفيد آي شوين، لأنه قدم أداءً أكثر حماس وقوة، إلا أن ترامب أنهى يومه محبطًا وغاضبًا.

ولا يتمتع ترامب بذات الامتيازات التي ساندته في محاكمته الأولى، وفي المحاكمة الحالية لجأ إلى الطريقة التقليدية في الدفاع وهم المحامون، للدفاع عنه ضد تهمة التحريض على العصيان والتمرد، وحشد الناس في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير؛ ما تسبب في أعمال شغب.

وكافح ترامب من أجل الاحتفاظ بفريق كامل من المحامين للمحاكمة، إلا أنه لم يستمر أي من المحامين من محاكمة الإقالة الأولى في الجولة الثانية، ومعظم الفريق الذي عينه في البداية انفصل عنه فجأة قبل أيام من بدء المحاكمة، وهم جاي سيكولو، ومستشار البيت الأبيض السابق، وبات إيه سيبولوني ونائبه بات فيلبين، إريك هيرشمان، وبوتش باورز الذي انسحب في نهاية شهر يناير 2021.

وعلق أشخاص مطلعون على رد فعل ترامب الغاضب، قائلين إن ثناء أحد محاميه على المدعين فاجأه وأثار حنقه، وقال حلفاء آخرون لترامب في تصريحات خاصة إن بعض أعضاء الفريق القانوني بدوا مندهشين من المقاطع الأولية لأعمال الشغب التي أظهرها الديمقراطيون، كما انتقد السناتور بيل كاسيدي، وهو جمهوري من لويزيانا، أداء محامي الدفاع عن ترامب.

وقال السناتور كاسيدي، إن الفريق القانوني للرئيس السابق دونالد ترامب قام "بعمل غير موفق" في الدفاع عن ترامب عندما جادل ضد دستورية محاكمة العزل، مضيفا: "فريق الرئيس ترامب كان غير منظم لقد فعلوا كل ما في وسعهم في حديث لم يشمل التهمة الأساسية المطروحة، وهي التحريض على أعمال الشغب".

وأضاف السناتور جون كورنين من تكساس عقب الجلسة: "محامو الرئيس السابق، خاصة الأول، تحدث كثيرًا في أمور مختلفة إلا الأمر الأساسي الذي تقام من أجله المحاكمة، إنه لم يتطرق إلا للجدل الدستوري وترك التهم الموجهة لترامب".