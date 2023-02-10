حامد وحجازي يقودان تشكيل اتحاد جدة لمواجهة العدالة

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أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الذي سيخوض مواجهة العدالة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتضن ملعب الملك عبدالله المواجهة المرتقبة بين اتحاد جدة والعدالة، والتي ستنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدور السعودي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة اليوم كما يلي:

مارسيلو جروهي في حراسة المرمى

الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، مدالله العليان، أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد، ايجور كورنادو، برونو هنريكي

الهجوم: عبدالعزيز البيشي، رومارينهو دا سيلفا، عبد الرزاق حمد الله.