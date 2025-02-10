أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى بالإمارات، حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن إنشاء وتنظيم متحف مقتنيات الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بحسب ما أوردته اليوم الإثنين وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويُنشأ بموجب المرسوم متحف في الإمارة يُسمى: "متحف مقتنيات الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، وتعود ملكيته لحكومة الإمارة، وتعود ملكية جميع المقتنيات المعروضة في المتحف إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

وبحسب المرسوم يكون المتحف برئاسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ويكون مقره الرئيس في حي الشارقة للإبداع في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن يُنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ويتولى إدارة المتحف مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولا أمامه، يُعاونه عدد كاف من الموظفين، ويُحدد القرار مهام المدير وصلاحياته.