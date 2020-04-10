وزير الخارجية الألماني يدافع عن منظمة الصحة العالمية في مواجهة ترامب

دافع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة، عن دور منظمة الصحة العالمية وسط جائحة كورونا المستجد، واضعا نفسه في مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ماس اليوم الجمعة: "تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور لا غنى عنه في مواجهة هذه الجائحة. يتعين علينا تعزيزه الآن ودعمه ثم تحسين وضعه، استعدادا للمستقبل، لمستوى أفضل من أي وقت مضى. النقد مسموح به دائما، ولكن لابد أن يكون بناء".

وقال ترامب في وقت سابق إن منظمة الصحة العالمية "أخفقت (في استجابتها) حقا" في مواجهة الجائحة. وأضاف أن وكالة الأمم المتحدة كانت تركز بشكل خاص على الصين وقدمت توصيات خاطئة للولايات المتحدة في بداية الأزمة، وهدد بوقف المساهمات المالية الأمريكية للمنظمة.

وناقش مجلس الأمن الدولي أزمة فيروس كورونا المستجد لأول مرة أمس الخميس، وهي خطوة رحب بها ماس.

وقال وزير الخارجية: "لا يمكننا التغلب على هذه الأزمة إلا (بالعمل) معا والتضامن. لذلك نحن بحاجة إلى أمم متحدة قوية ومجلس أمن قوي".