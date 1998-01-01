بناء على موافقة اللواء محافظ البحر الأحمر، على إنشاء وحدات لحقوق الإنسان بالمحافظة ومجالس المدن، كلفت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، الخميس، عبد الرحيم محمود باحث قانوني بتولي مسئولية وحدة حقوق الإنسان بالمدينة، للتواصل المباشر مع المواطنين بمدينة سفاجا لتذليل أي عقبات تواجهم أثناء تأدية خدماتهم ومطالبهم.

أوضحت "رئيس المدينة" أن دور وحدة حقوق الإنسان بمجلس مدينة سفاجا هو تلقي الشكاوى والعمل على حلها وبحث ومتابعة الموضوعات الإنسانية ومدى الاستجابة لتنفيذها من قبل الإدارات والجهات المختصة بالمدينة لضمان التعامل مع المواطنين بشكل جيد وعدم انتهاك حقوقهم الآدمية عند تأدية خدماتهم أو الحصول على مطالبهم في أي جهة حكومية أو في التعاملات اليومية خارجية.

وطالبت "المغربي" مسئول الوحدة بفحص الشكاوى الواردة بنزاهة وشفافية والعمل على حلها ومساعدة المواطنين فى معرفة سبل الحصول على حقوقهم بالطرق المشروعة وتنمية الوعي القانوني للمواطن وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع بمختلف وسائل التوعية.

وأكدت "رئيس المدينة" على أهمية التنسيق بين الوحدة ووحدة ديوان عام المحافظة برئاسة الأستاذة رايدا احمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بالبحر الأحمر والتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للامومة والطفولة ومع منظمات المجتمع المدني.

موكدةً على ضرورة المرور اليومي لمكافحة استغلال وعمالة الأطفال في مدينة سفاجا، ومتابعة فحص الشكوى والرد عليها مع الجهة المختصة حتى البت فيها وإخطار المواطن بالرد النهائي.

وطالبت "رئيس المدينة" المواطنين بالتواصل مع الصفحة الرسمية لحقوق الإنسان بالبحر الأحمر على موقع التواصل الاجتماعي عبر رابطها الآتي

https://www.facebook.com/humanrightsredsea/

أو على الايميل الخاص بهم وهو redseahumanrights@gmail.com

والتواصل مع وحدة حقوق الإنسان بالمدينة عبر الرقم مخصص لها 01144676793 لتلقي شكاوى المواطنين فيما يخص حقوق الإنسان وعليه خدمة «الواتس اب».