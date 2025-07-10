قرر نادي الوصل الإماراتي التراجع رسميًا عن ضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي المصري، بعد أن شهدت المفاوضات تعقيدات كبيرة ومطالب مالية اعتبرها النادي مبالغًا فيها، وهو ما أدى إلى صرف النظر عن الصفقة بشكل نهائي.

وقالت صحيفة الخليج الإماراتية :لم يكن الوصل وحده في هذا الموقف، إذ انسحب أيضًا نادي الريان القطري من المفاوضات للأسباب ذاتها، بعد أن اصطدمت المناقشات بطلبات اعتبرها الطرفان غير واقعية، ما أدى إلى توقف التواصل قبل الوصول لأي عروض رسمية مكتوبة.

وبعد فشل صفقة أبو علي، حول الوصل أنظاره نحو البرازيلي جيفرسون سالدانيا، الذي أصبح خيارًا مطروحًا بقوة، مع ترقب لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة في حال تم الاتفاق على التفاصيل النهائية.

وكان الأهلي قد طالب اللاعب بضرورة التواجد في القاهرة يوم 13 من الشهر الجاري للمشاركة في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم المقبل والتي تنطلق يوم 14 من الشهر ذاته في القاهرة ومن ثم استكمال الاعداد في تونس.