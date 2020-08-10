تيخانوفسكايا منافسة لوكاشينكو ترفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات البيلاروسية

رفضت سفيتلانا تيخانوفسكايا، منافسة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت الأحد، الاعتراف بالهزيمة في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات عن فوز ساحق للوكاشينكو.

وقالت آنا كراسولينا، المتحدثة باسم تيخانوفسكايا لوكالة الأنباء الألمانية، "لا يمكن أن يكون هناك اعتراف بنتيجة الانتخابات".

وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية البيلاروسية فوز لوكاشينكو بحوالي 80 بالمئة من الأصوات.

وأضافت كراسولينا أن هذا بعيد كل البعد عن الواقع.

واندلعت احتجاجات متفرقة في العاصمة مينسك، بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء الأحد، مع انتظار طوابير طويلة من الناخبين المحتملين للإدلاء بأصواتهم.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "توت دوت باي" الإخباري المستقل عددًا من رجال الشرطة يضربون مجموعة صغيرة من المتظاهرين قبل أن يتدخل حشد من المدنيين ويبدأ في ضرب الشرطة.