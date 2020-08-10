قال نجل غسان حصروتي أحد المفقودين إثر انفجار بيروت، ان المرفأ يحتوي على مخابئ سرية كثيرة موجودة منذ وقت الحرب في لبنان، ومن المرجح أن تحتوي على عدد كبير من الأشخاص.

وأضاف في لقائه لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الفضائية الأولى، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يتوقع أن والده يكون على قيد الحياة، لأن الانفجار قام على دفعتين، فمن الممكن أن يكون العاملون بالمرفأ هرعوا إلى المخابئ السرية، وموجودين الآن في الدهاليز.

وتابع:«العاملون في صوامع القمح في المرفأ يعلمون جيدًا بطريقة تأمين أنفسهم، لأنهم كانوا مسئولين عن تأمين مخزون القمح الذي يأتي من دول العالم وقت الحرب».

وذكر أن الدولة اللبنانية تأخرت لمدة 40 ساعة في عملية الانقاذ، برغم أنه من المؤكد أن كثيرين كان سيتم إنقاذهم إذا تعاملت الحكومة مع قدر الأزمة، مناشدًا بضرورة معرفة إذا كان المفقدون على قيد الحياة أم لا.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

