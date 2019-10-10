رئيس الزمالك يجتمع بـ«ميتشو»: صنع تحليل كامل لمجموعتنا بـ«إفريقيا»

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعاً مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بمكتبه لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة على رأسها نتيجة قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد رئيس الأبيض، في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "استطلعنا رأي ميتشو في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والفرق الذي سنواجهها".

وقال مرتضي: "ميتشو مدرب محترم وجيد جدًا، هذا العبقري الذي فاز على بيراميد بثلايثة ومباراة الأهلي لها ظروفها".

واستطرد: "ميتشو صنع تحليل كامل لكل الفرق التي سنواجهها في دوري أبطال إفريقيا بسبب خبراته الإفريقية".

واختتم تصريحاته: "أتمنى من الفريق السنغالي، أن لا ينسحب، ونطلب من الأمن أن نلعب في استاد القاهرة وبحضور الجماهير".