الصحة اللبنانية: استشهاد 22 وإصابة 117 جراء الغارة الإسرائيلية على بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد 22 شخصا وإصابة 117 آخرين في حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية على العاصمة بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير بوقوع غارتين إسرائيليتين استهدفتا موقعين في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن عن تكثيف الجهود الدبلوماسية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار والضغوط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال ميقاتي، في بيان، إن هناك اتصالات مستمرة بين الولايات المتحدة وفرنسا اللتين دعتا إلى عقد الجلسة، بهدف إحياء الإعلان عن وقف إطلاق النار لفترة محددة، مما يتيح استئناف البحث في الحلول السياسية للأزمة.