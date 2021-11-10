وزير التعليم ينفي إضافة مادتي الكيمياء والفيزياء لمنهج رابعة ابتدائي

نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما تردد عن إضافة مادتي الكيمياء أو الفيزياء علي مناهج الصف الرابع الابتدائي.

وقال شوقي، عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك، "تتوالى الحملات المنظمة والممنهجة على السوشيال ميديا ولعلنا نفطن جميعا أن هناك من يحاول بشراسة إثارة البلبلة كل يوم بل كل ساعة بمثل هذه الأخبار التافهة والمغالطات الفادحة والكذب والافتراء لا أساس لهذا من الصحة ولا معنى له".

وأكد أن كل ما يتردد من إشاعات لتعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد، ولا توجد لجان وتدخلات من مجلس الوزراء في مناهج النظام الجديد من أى نوع.