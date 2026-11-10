مديرية الشئون الصيحة بالشرقية: غلق 14 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال أكتوبر

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن فريق عمل إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية كثف جهوده الرقابية خلال شهر أكتوبر، حيث تم المرور على 834 منشأة طبية خاصة بنطاق المحافظة.

وأضاف البيلي، في بيان اليوم، أن الحملات أسفرت عن تحرير 116 محضر جنحة صحية بالشرطة ضد المنشآت المخالفة، واستصدار قرارات غلق لـ14 منشأة طبية خاصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى أن جهود إدارة العلاج الحر شملت أيضًا فحص 46 شكوى مقدمة من المواطنين، واستخراج 13 رخصة لمنشآت طبية خاصة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.