رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع سفيرة النرويج بالقاهرة سبل التعاون المشترك

بحث أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة النرويج بالقاهرة لينا ليند، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمدينة الإسماعيلية.

وأكد ربيع - خلال اللقاء - اهتمام هيئة قناة السويس بدعم علاقات التعاون مع الشركاء في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، مبديا استعداده التام للتعاون وتقديم كافة التسهيلات الممكنة التي تكفل اتخاذ خطوات فعلية في أسرع وقت، لاسيما في المجالات المرتبطة باستراتيجية الهيئة لتطوير ترساناتها، وإعادة هيكلة الشركات التابعة، فضلاً عن نقل التكنولوجيا الأحدث في مجال الاستزراع السمكي.

وقال رئيس الهيئة إن قناة السويس أصبحت منصة متكاملة لخدمة حركة التجارة العالمية، لاسيما بعد افتتاح القناة الجديدة التي نجحت في رفع كفاءة القناة وزيادة طاقتها العددية والاستيعابية لتكون بمثابة البنية التحتية اللازمة للمشروعات اللوجيستية والصناعية الجاري إنشاؤها على ضفاف القناة من خلال مشروع التنمية بمنطقة القناة.

من جانبها، أعربت سفيرة النرويج عن تطلعها لتعزيز سبل التعاون المشترك في ظل اهتمام الحكومة النرويجية بالاستثمار في مصر باعتباره الوقت الأمثل لذلك، علاوة على الاستعداد لضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الأخرى التي تشتهر بها دولة النرويج مثل قطاع الطاقة والاستزراع السمكي.

وأبدت سفيرة النرويج رغبتها في التعرف عن قرب على الخطط المستقبلية بالقناة، وبحث فرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تفعيل التعاون بعقد شراكات في المشروعات القائمة بقناة السويس.

وفي نهاية اللقاء، أهدى أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى سفيرة النرويج.