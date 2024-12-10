وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بإنشاء منطقة دفاع جنوب سوريا

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر أوامر للجيش بإنشاء «منطقة دفاع معقمة» جنوب سوريا، دون وجود إسرائيلي دائم.

وبحسب موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، جاء ذلك خلال زيارة كاتس لقاعدة حيفا البحرية، بعد يوم من تدمير الأسطول السوري، بواسطة السفن الحربية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن «سلاح البحرية عمل الليلة الماضية على تدمير الأسطول السوري بنجاح».

وفي سياق متصل، حذر من أن «أي شخص يتبع طريق بشار الأسد سينتهي به الأمر مثل الرئيس السوري».

ولفت إلى أن «إسرائيل لن تسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف بتهديد حدودها ومواطنيها»، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، نفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تكون القوات الإسرائيلية قد توغلت في الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال المتحدث: «هذا غير صحيح، القوات لم تغادر المنطقة العازلة».

وفي السياق، أفادت مصادر بأن إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها إدخال قوات إلى الأراضي السورية ولم تُبدِ الولايات المتحدة معارضة، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

كما نقلت الهيئة عن مسئول في الإدارة الأمريكية قوله إن إسرائيل أبلغت واشنطن أن التحرك في سوريا «مؤقت وتكتيكي».