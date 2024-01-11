الحوثي: أي هجوم أمريكي لن يمر دون رد

قال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، إن أي هجوم أمريكي ضدهم "لن يمر دون رد"، مؤكداً أن "الرد الذي يتحدث عنه سيكون أكبر من الرد الأخير، الذي نُفّذ قبل يومين بطائرات بدون طيار وصواريخ."



وأضاف الحوثي، في كلمة له، اليوم الخميس، أن "العدو الإسرائيلي يصر على ارتكاب الجرائم وفرض الحصار وممارسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن موقف واشنطن ولندن "لن يمنعنا من وقف الجرائم الإسرائيلية"، وفقاً لما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وكثف الحوثيون في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة هجماتهم في البحر الأحمر، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ويستهدفون سفناً تجارية يشتبهون في ارتباطها بإسرائيل أو اتجاهها إلى موانئ إسرائيلية قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنّهم يشنّون هذه الهجمات تضامنًا مع قطاع غزة.