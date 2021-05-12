سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مصطفى محمد نجم جالاتا سراي، إن تحقيق الفوز مع فريقه أهم من تسجيله للأهداف.

وقاد مصطفى محمد، فريقه للفرظع على دينيزيلي سبور، بعد تسجيله ثنائية، اليوم الثلاثاء في الجولة 41 من الدوري التركي.

وشارك مصطفى محمد، كبديل في الدقيقة 57 من عمر اللقاء وسجل الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقتين 87 و89.

وقال مصطفى محمد بعد المباراة:"ما يهمني ليس التسجيل، بل تحقيق الفوز، يجب أن أهنئ الفريق بأكمله".

وأضاف:"لقد مررت بوقت عصيب في المباراة. كانت قدمي تؤلمني جدا. بسبب الإصابة".

واكمل:"كان علي إثبات نفسي ومساعدة الفريق. الحمد لله أننا فزنا في هذه المباراة".

وقال محمد في شرحه لما حدث في ركلة الجزاء:"كان علي أن أسجل ركلة الجزاء الضائعة، أحد أصدقائي قال لي إنه ليس يومك، ولكن مدربي فاتح تريم قال: "ليكن مصطفى فرسًا ويسددها"، ويجب أن أشكره ولأصدقائي الآخرين على ثقتهم بي".

وأتم:"نحن نعمل هنا لمساعدة الفريق على الفوز. أهنئ الجميع".