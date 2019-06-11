أجيري يكسر روتين معسكر الفراعنة بعرض سينمائي

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، اصطحاب لاعبي المنتخب لمشاهدة أحد الأفلام السينمائية في عرض خاص مساء اليوم، الإثنين، بجوار فندق الإقامة، وذلك لكسر حدة الملل لدى اللاعبين من مشقة التدريبات مرتين يوميًا.

وعقب العرض السينمائي تناول اللاعبون العشاء بأحد الأماكن خارج مقر معسكرهم المقام حاليًا ببرج العرب استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية.

ويخضع المنتخب الوطني لمعسكر في مدينة الإسكندرية استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.