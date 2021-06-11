 البحرين تدين استهداف الميليشيات الحوثية خميس مشيط بالسعودية - بوابة الشروق
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البحرين تدين استهداف الميليشيات الحوثية خميس مشيط بالسعودية

الحوثيين
الحوثيين
أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 يونيو 2021 - 3:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 3:47 ص

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الخميس، إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة)، تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في عمل إرهابي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية.
وأكدت وزارة الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
آ ع س - ك ف

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