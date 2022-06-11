مصرع سيدة وإصابة 3 في انقلاب سيارة على الطريق الدولي يجنوب سيناء

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب ثلاثة أفراد آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي، قبل كمين وادي الطور بـ15 كيلومترا، تجاه مدينة طور سيناء.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة تدعى هانم قطب، 37 عامًا، وإصابة أحمد محمد عبده، 37 عامًا، بكسر بالعمود الفقري، وسناء قطب، 45 عامًا، بكدمة بالظهر وسحجات وكدمات متفرقة، ومنة محمد إبراهيم، 12 عامًا، بكسر في القدم.

وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى الزهراء بمدينة الطور، وجرى نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لإصابتهم بإصابات خطيرة.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.