تركيا واليونان تطالبان المواطنين بعدم الخروج بسبب موجة الحر

تتحرك كتل الهواء الساخن فوق شمال أفريقيا ووسط البحر المتوسط نحو الشرق، حيث سوف تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يصل إلى 45 درجة مئوية في اليونان وتركيا ابتداء من اليوم الثلاثاء حتى الجمعة المقبلة.

ومن المتوقع تسجيل أعلى درجات الحرارة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس قبل انحسار الحرارة في نهاية الأسبوع، بحسب هيئة الأرصاد اليونانية.

وابتداء من اليوم، سوف تقوم مدارس في بعض المناطق بالبلاد إما بإغلاق أبوابها الساعة الحادية عشر ونصف بالتوقيت المحلي أو الاغلاق بصورة كاملة في حال قررت البلديات المحلية أن الحرارة شديدة للغاية.

وطالبت وزارة العمل اليونانية المواطنين في القطاعين العام والخاص بالعمل في المنزل إذا أمكن. وبالنسبة للسائحين المتواجدين في أثينا حاليا، خصص الصليب الأحمر اليوناني أماكن بميدان سينتاجما و أكروبوليس، حيث يقوم العاملون بتوزيع المياه مجانا.

وحذرت هيئة الأرصاد التركية من موجة الحر التي سوف تضرب غرب البلاد على وجه الخصوص، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى منتصف الأربعينات.

كما نصحت المواطنين ، وخاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة ، بالبقاء في المنازل من 11 صباحا حتى الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.