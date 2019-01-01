تأجيل تسليم وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير إلى غد الخميس

أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات تأجيل تسليم وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى غدٍ الخميس لأسباب فنية، بحسب وكالة الأنباءالسودانية (سونا).



وكان من المقرر تسليم مسودة الاتفاق مساء اليوم الأربعاء.



من جهة اخرى ،كشفت تسريبات أن خلافات نشبت بين الطرفين بسبب صياغة بعض بنود الاتفاق، خاصة وأن الوثيقة كُتبت باللغة الإنجليزية وعند ترجمتها إلى العربية ظهرت مشاكل في صياغة بعض البنود استدعت تأجيل استلام المسودة النهائية حتى إحكام نقاط الخلاف في جلسة تفاوض مباشر بين الجانيين غداً الخميس.



كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا يوم الجمعة الماضي على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات،وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية.



كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.