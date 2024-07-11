البنك المركزي الكوري الجنوبي: تهيئة الوضع لتغيير اتجاه السياسة النقدية في الوقت الملائم

قال محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي ري تشانج يونج، إنه تم تهيئة الوضع للسلطات من أجل " تغيير الأوضاع والاستعداد لتغير الاتجاه في الوقت الملائم" بشأن التطبيق المستقبلي للسياسة النقدية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية اليوم الخميس أنه في أعقاب صدور لجنة البنك اليوم الخميس بتثبيت معدل الفائدة عن 5ر3%، قال ري إن الوضع آخر مرة في أيار/مايو الماضي كان يتعلق بالتفكير في تغيير الأوضاع للاستعداد لخفض معدل الفائدة.

وقال المحافظ إن اثنين من أعضاء لجنة البنك المؤلفة من ستة أعضاء، بخلافه، طالبا بالانفتاح تجاه احتمالية خفض معدل الفائدة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، في ظل انخفاض معدل التضخم.

ويرى الأربعة أعضاء الآخرون، الذي طالبوا بتثبت معدل الفائدة، الحاجة للتحقق من تأثير توقع خفض معدل الفائدة على الاستقرار المالي من خلال سوق الصرف الأجنبي وأسعار الإسكان وديون الاسر.

وأبدى ري رأيا إيجابيا تجاه انخفاض معدل التضخم إلى 4ر2% في يونيو الماضي، ولكنه حذر من توقع خفض معدل الفائدة، قائلا إنه سوف يتم تحديد توقيت خفض معدل الفائدة من خلال قرار شامل.