برنامج واحد من الناس يستضيف المخرج هاني لاشين وأسرته الإثنين المقبل

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، المخرج هاني لاشين وأسرته، في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس"، في الساعة العاشرة مساء الاثنين المقبل.

ويدور الحوار مع لاشين الملقب بصياد المواهب، حيث قدم العديد من الوجوه التي أصبحت نجوما في عالم الفن، عن رحلته من البداية، وحبه وعشقه للفن وانطلاقته كممثل في تجربة لم تكتمل، وعمله كمخرج في أول أفلامه "أيوب" مع النجم عمر الشريف، والذي تلاه فيلم آخر مع النجم العالمي هو "الأراجوز ".

ويكشف هاني لاشين عن علاقته بالنجوم، والمواقف الصعبة الذي مر بها مع فاة الفنان محمود المليجي، كما يتحدث عن أهم وأبراز أعماله الدرامية ومنها، مسلسل "زمن عماد الدين"، وآخر أعماله مسلسل "بيت الباشا".

ويتطرق الحديث لأعمال كتب لها السيناريو ومنها، "الفرح"، "في العشق والسفر"، ومسلسل "باقي من الزمن ساعة"، كما أخرج فوازير "المضحكون".

ويتحدث لاشين عن كليب "كل الكلام"، الذي عادت به الفنانة نجاة الصغيرة للغناء بعد غياب 15 عاما، والذي كان هو صاحب الرؤية البصرية له.

أيضا تتحدث زوجته الإعلامية رشا سليمان عن انطلاقتها في تقديم البرامج التليفزيونية، وإنجازاتها التي حققتها في مجال التجميل.

وتشير رشا سبليمان في حديثها، إلى علاقتها بزوجها، وأكثر عملا تحبه له، وكيف يتبادلان الرأي فيما يقدمانه من أعمال فنية وإعلامية.



كذلك يحل ضيفا بالحلقة مالك نجل المخرج هاني لاشين، والذي يعزف مقطوعة موسيقية.