قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن سد النهضة الإثيوبي هو «سد غير شرعي تم بناؤه مخالفا للقانون الدولي»، مشيرا إلى أن إثيوبيا «خالفت وانتهكت» بنود إعلان المبادئ الموقع في عام 2015.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر «MBC مصر» أن «إعلان المبادئ في البند الخامس يحدد أن نصل إلى اتفاق للملء والتشغيل، وهذا لم يحدث، كما يتحدث عن تبادل البيانات مع الجانب المصري والسوداني، وهذا لم يحدث، بالإضافة إلى إخطارنا بأي شيء خارج عن الطبيعة يؤثر على التدفقات للنهر؛ وهذا لم يحدث».

وأضاف أن إثيوبيا خالفت كذلك طلبا من الخبراء في 2013 بإعادة تدقيق الدراسات الخاصة بأمان السد، متابعا: «بهذه الإجراءات وإهمال ما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ، خالفت وانتهكت إثيوبيا إعلان المبادئ ».

واعتبر أن كل ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من تصريحات سياسية ما هو إلا «محاولة لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا أمام العالم» الذي فهم حقيقة الموقف.

وتابع: «أنا أتحدى أن يقوم الرئيس الإثيوبي بترجمة ما قاله إلى اتفاق ويتم توقيعه مع مصر السودان وتتعهد إثيوبيا ألا تضر مصر والسودان بأي حال من الأحوال، وألا تؤثر على كميات المياه، ولكن هذا لم يحدث على مدار 13 عاما من التفاوض».

وشدد أن «مصر استنفدت جميع طرق التفاوض وكل المسارات والمقترحات المطروحة من جهات دولية مختلفة»، مشيرا إلى مصر تدافع عن قضية وحقوقها العادلة للحفاظ على حقوق الشعب المصري والأجيال المقبلة.