رئيس اللجنة الوطنية المعنية بليبيا: مصر قطعت على نفسها عهدا بمساعدة الليبيين

أكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي أهمية استقرار ووحدة الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن مصر قطعت على نفسها عهدا بمساعدة الليبيين، وذلك عبر توفير الأجواء المناسبة للحوار في أجواء ديمقراطية بعيدا عن العنف، مع الالتزام بمسار التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي خلال ترؤسه اجتماع المسار الدستوري الليبي، الذي انطلقت فعالياته في القاهرة صباح اليوم الأحد وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين.

واتفق الليبيون المشاركون في الاجتماع على ضرورة نبذ العنف، حيث أكد رئيس وفد مجلس النواب الليبي أن الوفود الليبية تتعامل مع الحوار باجتماع المسار الدستوري بعقلية منفتحة مبنية على ضرورة نبذ العنف للانتقال إلى مرحلة تتسم بالحوار وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي.

وأشاد رئيس وفد مجلس النواب الليبي بالمجهودات المصرية لتجميع الأطراف الليبية على أراضيها، وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.

ومن جانبه، أثنى رئيس الوفد الممثل للمجلس الأعلى للدولة الليبية على التحركات المصرية ودعمها للاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن مجلسي الدولة والنواب هم شركاء في وطن واحد.

وكانت فعاليات الاجتماع قد بدأت بكلمة للوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الاجتماع وتمنياته للمجتمعين بالتوفيق والسداد في مهمتهم، التي تهدف إلى تفعيل المسار السياسي وبحث حلول الأزمة الليبية.

وأكد رئيس المخابرات العامة المصرية، في كلمته، أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى.

وقال "إن مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، مشددا على تمسك مصر بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، كما شدد على ضرورة أن يكون الحل ليبي ليبي دون تدخل من أي أطراف خارجية".

وأضاف أنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسئوليات، وصولا الى انتخابات رئاسية وبرلمانية.. منوها باستضافة مدينة الغردقة مؤخرا لاجتماعات المسار الأمني والعسكري، والتي تمهد لاجتماعات (5 + 5) برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح أن الاجتماعات اتسمت بإيجابية من الأطراف الليبية المشاركة، لافتا إلى إيمان مصر التام بالعمل على كافة المسارات الهادفة لحل الأزمة الليبية بالتوازي حتى ينعم المواطن الليبي بالاستقرار.. كما أشادت ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة بجهود الحكومة المصرية في استضافة اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا بهدف التباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأطر الدستور الليبي الجديد.