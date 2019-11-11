وكالة الطاقة الذرية: إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم في انتهاك لقيود الاتفاق النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين في تقرير جديد أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، لتؤكد بذلك أن الجمهورية الإسلامية اتخذت خطوة إضافية في انتهاك الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى.

ومع أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 يمنع التخصيب في موقع فوردو الذي يوجد تحت الأرض، وجد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت العمل في الموقع أول أمس السبت كما أعلنت طهران.

وقال تقرير وكالة الطاقة الذرية، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن إيران زادت أيضا من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 3ر372 كيلوجرام، ارتفاعا من الحد الأقصى الذي يبلغ 8ر202 كيلوجرام الذي تم النص عليه في الاتفاق النووي الذي يستهدف تقليص تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه لصنع وقود نووي أو مواد لصنع أسلحة نووية.

وأضاف التقرير أيضا إن إيران أعدت موقعا جديدا لاختبار أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب في انتهاك للاتفاق.