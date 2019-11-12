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سفير أنجولا يعلن مشاركة بلاده في منتدى «الاستثمار في أفريقيا 2019»

علم أنجولا
علم أنجولا
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 11:46 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 11:46 م

أعلن سفير انجولا بالقاهرة نيلسون كوزمي عن مشاركة بلاده في أعمال منتدى الاستثمار في أفريقيا الذي سيعقد يومي ٢٢ و٢٣ نوفمبر الجاري بالقاهرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير اليوم الاثنين وأعضاء البعثة الدبلوماسية مع الجالية الأنجولية بمناسبة عيد استقلال أنجولا الرابع والأربعين.

وذكرت سفارة أنجولا ، في بيان صحفي ، أن السفير تطرق خلال اللقاء الى السياق التاريخي للاستقلال الوطني ، والحفاظ على الإنجازات التي تحققت والوضع السائد في البلاد وتحديات المستقبل.

كما أبرز آفاق التعاون الثنائي بين أنجولا ومصر، لافتا الى تمثيل أنجولا على المستوى الوزاري في المنتدى الذي سيتوج بتوقيع مذكرة تفاهم حول الاستثمار والتعاون التقني وفرص العمل بين البلدين.

وفي السياق ذاته ، أشارت السفارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه التهنئة اليوم الى نظيره الأنجولي جواو لورينكو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين للاستقلال الوطني؛ حيث تم ايفاد أمين عام رئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى السفارة الأنجولية في القاهرة، وكان في استقباله السفير نيلسون كوزمي.

وذكرت السفارة أن اليوم الذى يوافق ذكرى الاستقلال شهد أيضا التسليم الرمزي لأول دفعة من الكتب لقطاع الصحافة والثقافة بالسفارة ، والتي ستجهز المكتبة الدبلوماسية المستقبلية للسفارة الأنجولية في مصر.


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