تعتبر البحيرة الغربية، التي تقع في غرب مدينة هانجتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانج شرق الصين، واحدة من بين المناظر الطبيعية العشرة الأكثر شهرة في الصين، وإحدى البحيرات العذبة الرئيسية في الصين، وقد تم إدراجها في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 2011.

وأجرت "الشروق" جولة، بدعوة من سفارة الصين بالقاهرة، داخل البحيرة التي تكون عادة ممطرة و أجوائها ساحرة في هذا التوقيت من العام.

وتحيط الجبال بالبحيرة الغربية من ثلاثة إتجاهات، وتبلغ مساحتها نحو 6.39 كيلومتر مربع، عرضها من الشرق الى الغرب حوالي 2.8 كم، وطولها من الجنوب الى الشمال حوالي 3.2 كم، ويصل محيطها الى ما يقرب من 15 كم.

*معابد و جزر اصطناعية داخل البحيرة

وتشتهر البحيرة الغربية بمناظرها الساحرة وتاريخها العريق وأجوائها الثقافية. وتنقسم الى خمسة أقسام من خلال ثلاثة جسور، وداخلها العديد من المعابد والحدائق والجزر الاصطناعية. وخصص كبار الشعراء والرسامين على مر التاريخ في الصين أعمالهم الشهيرة لمدح جمال البحيرة.

وبفضل تاريخها الطويل وأهميتها التاريخية، تعد البحيرة الغربية أيضا منتجعا ثقافيا يضم 5 آثار تاريخية وآثار ثقافية رئيسية تحت حماية الدولة، و35 تحت حماية المقاطعة، و25 تحت حماية البلدية، بالإضافة إلى 39 متحفا وموقعا ثقافيا تحت نظام الحماية.

ويوجد في منطقة المناظر الطبيعية بأكملها أكثر من مائة منطقة ذات مناظر طبيعية مفتوحة للسياح في الوقت الحاضر. وكل عام يتوافد 5 مليون ضيف أجنبي و12 مليون زائر محلي على هانجتشو.

*تأثير البحيرة على تصميم الحدائق في اليابان وكوريا

وأثرت البحيرة الغربية على تصميم الحدائق في بقية أنحاء الصين وكذلك اليابان وكوريا على مر القرون، في شهادة استثنائية على التقليد الثقافي المتمثل في تحسين المناظر الطبيعية لخلق سلسلة من المناظر التي تعكس الاندماج المثالي بين البشر والطبيعة.

وتشجيانج إحدى المناطق ذات الإنتاجية الزراعية العالية في الصين، حيث تنتج الحبوب الغذائية والزيت بشكل رئيسي، وتزرع القطن والتوت والشاي والفواكه. وتنتمي تشجيانج إلى المناطق المتطورة اقتصاديا في الصين، حيث إن قوام اقتصادها الصناعة.

فيما تعد مدينة هانجتشو الساحلية، العاصمة والمدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان بمقاطعة تشجيانج، مركزا استراتيجيا ذات أهمية على طول طرق الحرير منذ العصور القديمة.

وكانت المدينة المعروفة باسم "بيت الحرير" واحدة من العواصم السبعة القديمة للصين حيث تم العثور على الأقمشة الحريرية في المنطقة التي يعود تاريخها إلى 4700 عام إلى ثقافة العصر الحجري الحديث ليانج تشو (3400-2250 قبل الميلاد).