مانشستر يونايتد يعلن رحيل نيستلروي

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، رحيل رود فان نيستلروي بعد قيادته للفريق بشكل مؤقت.

قال مانشستر يونايتد في بيان رسمي:" يؤكد نادي مانشستر يونايتد أن رود فان نيستلروي قد غادر النادي، عاد نيستلروي إلى مانشستر يونايتد في الصيف وتولى مسؤولية الفريق خلال المباريات الأربع الماضية كمدرب مؤقت".

أضاف مانشستر يونايتد:" رود فان نيسلتروي هو أسطورة مانشستر يونايتد وسيظل كذلك".

تابع مانشستر يونايتد:" نحن ممتنون لمساهمته والطريقة التي تعامل بها مع دوره طوال فترة وجوده في النادي، سيكون دائما موضع ترحيب كبير في أولد ترافورد".

وكان رود فان نيستلروي قد تولى المسئولية الفنية لمانشستر يونايتد بشكل مؤقت عقب إقالة الهولندي إريك تين هاج من تدريب الفريق.