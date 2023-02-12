7 أرقام تاريخية لريال مدريد بعد نهاية كأس العالم للأندية

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أرقام خيالية حققها ريال مدريد الإسباني بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب 2022، والتي انتهت بتربع النادي الملكي على عرش العالم بفوزه للمرة الثامنة بلقب مونديال الأندية.

وفاز ريال مدريد في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية على فريق الهلال السعودي صاحب الميدالية الفضية بنتيجة 5-3، وفاز فريق فلامنجو البرازيلي بطل كوبا أمريكا الجنوبية بالميدالية البرونزية، وتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع بعد مشاركته التاريخية السابعة في البطولة القارية.

أليكم الأرقام القياسية لريال مدريد بعد نهاية كأس العالم للأندية 2022

1- مونديال الأندية البطولة الرسمية الـ100 لريال مدريد على مدار تاريخه

2- توني كروس يتوج رقم قياسي بلقبه السادس لكأس العالم للأندية

3- أنشيلوتي يتوج بلقبه الثالث لكأس العالم للأندية

4- كريم بنزيما يفوز بلقبه الـ24 مع ريال مدريد

5- بطولة واحدة تفصل فلورنتينو بيريز عن معادلة سانتياجو بيرنابيو بعدد الألقاب بولاية كل منهما في ريال مدريد 30 مقابل 31.

6- ريال مدريد أول فريق في كأس العالم للأندية يسجل 5 أهداف في المباراة النهائية

7- البرازيلي فينسيوس جونيرو بات أصغر لاعب يسجل هدفين في نهائي كأس العالم للأندية