اعترف الفنان أحمد الفيشاوي، بـ التسبب في ضرر لـ بعض الشخصيات ولكنه لا يندم على ذلك؛ قائلا: "أخطأت في حقوق ناس.. لكن مندمتش.. كانوا يستاهلوا"، حسب تعبيره.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامج "ع المسرح" المذاع عبر شاشة "القناة الأولى"، مساء الإثنين، أنه دائم المراجعة لـ ذاته والصراعات مع نفسه، مستكملا: "يوميا براجع وبصارع نفسي.. وبطلب السماح من ربنا لو زعّلت حد وأنا مش واخد بالي؛ لكن لو واخد بالي يبقى يستاهل".

وأوضح أنه خضع لأكثر من تجربة وقناعة وتوجه ديني وعقائدي، متابعًا: "الخلاصة أن ربنا رب قلوب.. والواحد بيحاول تكون نيّته خالصة لـ ربنا علشان يكرمه".

وذكر أنه ملتزم بـ الإقلاع عن الخمور منذ 7 سنوات، قائلا: "ببعد عن الشرب.. وبهرب منه.. أنا 43 سنة ولازم أهتم بنفسي وشغلي أكتر"؛ مؤكدًا نجاحه سنويًا في هذا الصراع.

وأكد أن علاقته بـ والده كانت "صداقة" رغم اختلافهم السياسي، مستطردًا: "هو كان صديقي الصدوق؛ وبدأت صداقتنا منذ كنت في عمر 12 عاما".

وعلق على صورة سبق ونشرها له مع والده بصحبة تعليق "عاوز أروحله"، قائلا: "هو وحشني.. وكان ألذ وأجمل شخص.. وأكيد عاوز أشوفه في الجنة".