كبير مستشاري البيت الأبيض: سنحقق هدف بايدن بزيادة عدد مراكز التطعيم

قال كبير مستشاري البيت الأبيض للاستجابة لفيروس كورونا المستجد آندي سلافيت "إن الولايات المتحدة تتحرك في استجابتها للفيروس وفقا للمسار الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيادة عدد مراكز التطعيم الجماعي".

جاء ذلك خلال إعلان مستشار البيت الأبيض افتتاح موقع جديد للتطعيم الجماعي تديره الحكومة الفيدرالية في سنترال بوينت بولاية أوريجون، وذلك وفق ما نقلته شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين.

وأشار سلافيت إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد وضع هدفا في الـ29 من مارس الماضي بإضافة 12 موقعا جديدا للتطعيم الجماعي بحلول الـ19 من أبريل الجاري، مضيفا أنه بحلول الأسبوع المقبل سيكون قد تم افتتاح 36 مركزا للتطعيم تستطيع تلقيح 124 ألف شخص يوميا.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تسير في طريق تحقيق هدف توسيع قاعدة الصيدليات المُتضمَنة في برنامج الصيدلة الفيدرالي، والتي من المنتظر أن تصل إلى 40 ألف صيدلية بحلول يوم الاثنين المقبل.