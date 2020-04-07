الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة نشوب حريق بورشة لتصنيع الفوانيس بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة ما تم تداوله بشأن نشوب حريق داخل ورشة لتصنيع الفوانيس بالقاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق داخل مصنع "فوانيس" بمنطقة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة قديمة تعود إلى أول الشهر الجاري، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق داخل ورشة كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق بورشة لتصنيع "الفوانيس" بدون ترخيص، نتيجة حدوث ماس كهربائي وامتداد النيران لصالة ألعاب رياضية كائنة بالطابق الذي يعلو الورشة المشار إليها بذات العقار.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداد النيران لباقي طوابق العقار.

وأسفر ذلك عن إصابة عدد من الأشخاص بحالة اختناق، وتم نقلهم للمستشفى وقد خرجوا جميعًا في حينه عقب تحسن حالتهم وتلقيهم الإسعافات اللازمة.

وتم ضبط مالك الورشة المشار إليها، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.