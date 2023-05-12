نائب رئيس جامعة الإسكندرية: أبحاث زراعة النخاع العظمي وأمراض الدم في مؤتمر الهومو أليكس

قال الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأستاذ أمراض الدم والباطنة وزرع النخاع بكلية الطب، اليوم الجمعة، إن المؤتمر الدولي السنوي السابع لأمراض الدم وزراعة النخاع بطب الإسكندرية هومو أليكس المستمر لمدة يومين، يناقش هذا العام الجديد من الأبحاث العلمية المتعلقة بأمراض الدم الحميدة والخبيثة وزراعة النخاع العظمي، والأدوية الجديدة وطرق العلاج والتشخيص في إجراءات عمليات زرع النخاع وإعداد كوادر جديدة من الأطباء فى هذا التخصص الطبى الهام.

وأعلن الغندور خلال فعاليات المؤتمر، بدء تشغيل وحدة زرع النخاع الثانية بمستشفي المواساة الجامعي منذ أول أبريل 2023، واستقبال 9 حالات حتى الآن وذلك لتقليل قوائم الانتظار وتحسين مستوى الخدمة وتقديم أفضل رعاية طبية لجميع المرضى بالإسكندرية.

وأشار الدكتور علي عبد المحسن عميد كلية الطب، إلى أن قسم الباطنة بطب الإسكندرية يشهد تطورات في جميع وحداته، لافتا إلى أن وحدة زرع النخاع الثانية والتي تم بدء تشغيلها أبريل الماضى مجهزة بالكامل لتقديم خدمة متميزة للمرضى وتدريب صغار الأطباء، مؤكدا أن مؤتمر هومو أليكس يشهد كل عام تطور ملحوظ، متمنيا أن تخدم نتائج المؤتمر أغراض البحث العلمي في كل ما يخص أمراض الدم وزرع النخاع.

جاء المؤتمر بحضور الدكتور الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة الأسبق وأستاذ أمراض الدم وزرع النخاع، والدكتور على عبد المحسن، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن الشايب، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان يوسف، رئيس قسم الباطنة بطب الإسكندرية، والدكتورة منال الصردي، أستاذ أمراض الدم بطب الإسكندرية ومدير وحدة زرع النخاع، وسكرتير المؤتمر، ولفيف من الباحثين في أمراض الدم وزراعة النخاع بمصر والدول العربية.

وأوضحت الدكتورة إيمان يوسف رئيس قسم الباطنة بطب الإسكندرية، أن المؤتمر سيناقش كل ما يستجد من وسائل جديدة للتشخيص ودور العلاج الحديث في التشخيص، لافتة إلى أن العلاج يصرف على نفقة الدولة، في مستشفيات جامعة الإسكندرية في وحدة أمراض الدم ووحدة زرع النخاع بالمواساة لمرضى سرطان الدم.

ونوهت الدكتور منال الصردي، أستاذ أمراض الدم بطب الإسكندرية ومدير وحدة زرع النخاع، إلى أن فعاليات المؤتمر تمتد من ١١ مايو حتى ١٢ مايو الجاري، مضيفة أن المؤتمر يناقش التطورات التي تم اكتشافها في العلاجات ومتابعة كل ما هو جديد في أمراض الدم من طرق تشخيص وعلاج، كما يشهد أيضا حضور أساتذة من جميع الجامعات المصرية.