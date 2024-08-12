التخطيط القومي يعلن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة للبرامج الأكاديمية والمهنية للعام الأكاديمي 2024/2025

أعلن معهد التخطيط القومي، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة للبرامج الأكاديمية والمهنية للعام الأكاديمي 2024/2025 والتي تشمل الماجستير الأكاديمي في التخطيط والتنمية، والماجستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة، والماجستير المهني في المتابعة والتقييم، المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات العام الأكاديمي 2024/2025، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من كل التخصصات من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من إحدى المعاهد أو الجامعات الخاصة أو الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

وفي هذا الإطار أوضح أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن البرامج الدراسية تأتي في إطار الدور المحوري للمعهد الذي يرتكز على نشر ثقافة التخطيط والتنمية، من خلال اتباع أفضل المعايير العلمية والفنية في تقديم برامجه الدراسية لرفع كفاءة الكوادر البشرية، في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب، وتوفير الظروف المواتية لهم علميا وتكنولوجيا وفنيا على جميع الأصعدة.

وفي سياق متصل أكد خالد عطية، القائم بأعمال نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، أن برامج المعهد تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، في إطار جهود المعهد الرامية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحا أن المستهدفين من البرنامج هم العاملون في جميع الوحدات الإدارية بأجهزة الدولة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الإدارة المحلية من داخل مصر وخارجها، والعاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيره.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج أشار يحيى حسين، أستاذ القانون المساعد والمنسق الأكاديمي للبرامج الماجستير بالمعهد إلى أنها تتمثل في أصل شهادة المؤهل الجامعي درجة البكالوريوس أو الليسانس، وأصل شهادة التقديرات والدرجات لسنوات الدراسة الجامعية.

ولفت حسين إلى أن المستندات المطلوبة تشتمل على صورة ضوئية لجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، واستيفاء استمارة الترشيح للبرنامج، و6 صور شخصية بخلفية بيضاء، وبالنسبة للطلبة غير المصريين، فبالإضافة إلى البنود السابقة، يستوفي الدارسون غير المصريين صورة الإقامة سارية المفعول لمدة 6 أشهر من تاريخ بداية الدراسة، مع صورة ضوئية لجواز السفر بالنسبة للطلبة الأجانب المقيمين في مصر، واستيفاء استمارة الأمن للوافدين، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد للمتقدمين قبل بدء الدراسة.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع المعهد

https://www.inp.edu.eg