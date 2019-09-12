بعد مرور أقل من شهرين على المؤتمر الوطني السابع للشباب، تنطلق فعاليات الدورة الـ8 له يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وشهدت الجلسات الافتتاحية والختامية لبعض مؤتمرات الشباب، إطلاق العديد من الأغاني الإبداعية التي عبر بعضها عن أحلام الشباب بمستقبل أجمل وأكثر إشرقًا، صممت بعضها من أجل المؤتمر، والبعض الآخر كان أغاني من التراث.

وترصد "الشروق" -في التقرير التالي- أبرز الأغاني التي تم إطلاقها خلال احتفاليات مؤتمرات الشباب السابقة:

• "يلا سيب بصمتك يلا"

في 25 أكتوبر 2016، وخلال حفل افتتاح المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسي، عرض فريق الغناء الشبابي "بلاك تيما" أغنية "يلا سيب بصمتك يلا"، والتي جاءت كلماتها "يلا سيب بصمتك يلا.. يلا سيب لمستك يلا.. شوف الكون سبحان من حلى"، في رسالة ضمنية للشباب ببذل الجهد في المرحلة المقبلة.

• "شباب أهل الصعيد"

وفي 27 يناير 2017، أدى المغني المصري "خالد عجاج" أغنية بعنوان "شباب أهل الصعيد"، خلال أولى الجلسات الافتتاحية بالمؤتمر الوطني الثاني للشباب، الذي انعقد في أسوان.

• أغاني وطنية عديدة

وخلال انعقاد جلسات المؤتمر الوطني الثالث للشباب في الفترة من 26-27 أبريل 2017، في محافظة الإسماعيلية وبالقرب من أرض الفيروز، قدم بعض المطربين الشباب أغنية "مصر التي في خاطري وفي فمي" للفنانة الراحلة أم كلثوم، و"يا بيوت السويس" لمحمد حمام، وأغنية "صورة صورة" للفنان عبدالحليم حافظ، وأغنية "يا حبيبتي يا مصر".

• "2030 رؤية شعب"

في 24 يوليو 2017، وخلال فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي انعقد في مدينة الإسكندرية، عرضت أغنية "2030 رؤية شعب" بمشاركة العديد من الشباب الذين يمثلون جميع فئات وشرائح الشعب، في اليوم الأول من المؤتمر الذي استمر لمدة يومين.

• "تحيا مصر.. نورتوا العاصمة"

وفي 31 يوليو الماضي، وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب الذي عقد في الفترة من 30-31 يوليو 2019 في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية، أدى عدد من الفنانين أوبريت "تحيا مصر"، الذي أشعل حضور المؤتمر، بمشاركة الفنان محمد الشرنوبي، كما تألقت الفنانة كارمن سليمان.