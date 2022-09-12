كشف مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أنه تم صرف مليارين و 148 مليوناً و 600 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفاً و 477 عاملًا، يعملون فى 3947 منشأة ، وذلك منذ تأسيس الصندوق في يونيو 2002 وحتى نهاية يونيو 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم الاثنين، بديوان عام "الوزارة" ،برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة.

وأكد وزير القوى العاملة حرصه على تنفيذ أهداف الصندوق في دعم الشركات المتعثرة، ومساندة العمال الذين تتعثر منشآتهم في صرف أجورهم، واتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من المعلومات بشأن تلك الشركات.

واستعرض محمد البدوي أمين عام الصندوق، نبذة عن أعمال الصندوق وأوجه موارده، وبحث حالة بعض الشركات والمنشآت وأوضاع العاملين بها.

وناقش المجلس مجموعة من البنود، أهمها: التقرير المعد عن السنة المالية المنتهية فى 30-6-2022، واعتماد القوائم المالية وإرسالها للجهاز المركزى للمحاسبات، ومناقشة الموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق، وكذلك مناقشة بعض البنود التنظيمية.

وأوضح مجلس إدارة الصندوق، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة تم إنشاؤه بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.