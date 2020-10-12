الحريري يتواصل مع الكتل السياسية اللبنانية للتأكد من التزامها بالمبادرة الفرنسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، اليوم الاثنين، أنه سيتواصل مع جميع الكتل السياسية للتأكد من التزامها ببنود المبادرة الفرنسية التي تقوم على تشكيل حكومة اختصاصيين.

وجاء تصريح الحريري بعد لقائه بالرئيس ميشال عون، في إطار جولة يلتقي خلالها بالقوى السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية المقرر انطلاقها رسميا الخميس القادم لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال الحريري: "أبلغت الرئيس عون بأنني سأرسل وفدا للتواصل مع جميع الكتل السياسية للتأكد بأنها ملتزمة بكل بنود المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون".

ورأى أن المبادرة الفرنسية تقوم على تشكيل حكومة اختصاصيين، وهي الفرصة الأخيرة لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت.

وتابع: "الجميع يدرك هذا الأمر، ويعرف أنه لا وقت لدينا لإضاعته على المهاترات السياسية".

وأعلن أن تشكيل هكذا حكومة يسمح للرئيس ماكرون، حسب ما تعهد أمامنا، بتجييش المجتمع الدولي للاستثمار في لبنان.

وكان عون، قد حدد الخميس المقبل، موعدا لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الحريري، أعلن الخميس الماضي أنه مرشح محتمل لرئاسة حكومة جديدة لوقف الانهيار الاقتصادي في لبنان.

وقال لقناة "إم تي في" المحلية: "حكما أنا مرشح.. الحريري لن يقفل الباب أمام الأمل الوحيد الموجود أمام لبنان".

واختتم حديثه قائلا: "أنا مستعد للقيام بجولة من الاتصالات السياسية خلال هذا الأسبوع إذا كان كل الأفرقاء السياسيين ما زالوا متفقين على البرنامج الذي تمت مناقشته مع ماكرون".