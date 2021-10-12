قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن السياحة ستعود إلى سابق عهدها بعد انتهاء جائحة كورونا، لافتًا إلى أن بعض الأسواق الكبيرة المصدرة لمصر لم تفتح بشكل رسمي وتعتمد على الطيران المنتظم فقط.

وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة من المقرر أن تعلن عدد السائحين الذين توافدوا على مصر بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة جيدة.

وأشار إلى أن أوضاع السياحة ستكون أفضل حال انتهاء الأزمة في الأسواق المصدرة إلى مصر والتي تضع ضوابط وإجراءات خاصة بالسفر في ظل جائحة كورونا، مشيدًا بالأوضاع في مصر بعد فتح إنجلترا وإيطاليا أسواقها أمام مصر.

وذكر وزير السياحة، أن الدول الغربية بدأت فتح أسواقها لمصر في ظل الإجراءات الصحية والسياحية المتخذة داخل المطارات والمقاصد المختلفة، معقبًا: «مفيش دولة هتجاملنا وتبعت مواطنيها لو هناك مشكلة، الأعداد في تزايد، ولو زادوا واحد فهو مؤشر إيجابي أن الأمور جيدة».