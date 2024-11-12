صحة غزة: 62 شهيدا و147 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي آخر 48 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ403 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا، و147 إصابة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 43 ألفًا و665 شهيدًا، و103 آلاف و76 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب مواطنون آخرون، اليوم الثلاثاء، بقصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب وكالة «وفا»، أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل جثامين 6 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين بالقرب من عيادة الوكالة على شارع البحر في المدينة.

وفي قصف مماثل، تم نقل شهيد ونحو 20 جريحًا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بعد قصف طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز «كواد كوبتر» في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال المدينة.

وفي وقت سابق، استقبل مستشفى العودة في النصيرات صباح اليوم، جثامين ثلاثة شهداء و11 مصابًا إثر قصف استهدف منزلًا في حي الرحمة بمنطقة المخيم الجديد غرب النصيرات.