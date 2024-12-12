التعليم تعلن إجراءات التأمين على التابلت لطلاب المرحلة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإجراءات المتبعة بشأن التأمين على التابلت لطلاب المرحلة الثانوية.

وأوضحت الوزارة المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي، وحالات استبداله، وحالات إصلاحه، بالإضافة إلى خطوات استلام تابلت جديد في حالات الفقد أو الاستبدال.

جدير بالذكر أن المدارس تواصل توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بعد سداد رسوم التأمين المقررة، وهي 105 جنيهات، يتم دفعها في مكاتب البريد. كما يقوم ولي الأمر بتوقيع إقرار بالمحافظة على التابلت كعهدة شخصية يتم إرجاعها للمدرسة بعد الانتهاء من الدراسة بالمرحلة الثانوية.