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أعلن نادي قطر القطري ضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، قادمًا من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي القطري على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مقطع فيديو للقطات ومهارات بيرسي تاو، وعلق عليه «بيرسي تاو قطراوي».

وانضم بيرسي تاو لنادي قطر القطري ليلعب مجددًا رفقة زميله السابق في الأهلي، أحمد عبد القادر، المعار للنادي القطري مطلع الموسم الحالي، بالإضافة لزميله الأسبق بدر بانون، مدافع الأهلي السابق.

ولم يعلن النادي القطري عن تفاصيل التعاقد مع بيرسي تاو حتى الآن، بينما كشفت تقارير قطرية أن التعاقد يأتي بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء بعقد لمدة سنتين.

وانتقل بيرسي تاو إلى النادي القطري قبل 6 أشهر من نهاية تعاقده مع الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، موسم 2024-2025، وانتظم اللاعب في التدريبات لخوض أولى مبارياته.

ووفقا لصحيفة «العرب» القطرية، سيتم قيد بيرسي تاو في قائمة فريق قطر بدلا من البرازيلي كارلينيوس.

ومن المقرر أن يخوض بيرسي تاو أول مباراة مع الفريق ضد النصر الإماراتي يوم 17 يناير في السوبر الإماراتي القطري.