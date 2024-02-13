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إعلان الإمارات وأذربيجان والبرازيل تشكيل ترويكا من أجل المناخ

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 9:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 9:01 ص

أعلنت الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان والبرازيل، تشكيل "ترويكا" للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق دولي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وقال سلطان الجابر، رئيس قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28"في بيان: "تساعد الترويكا على ضمان حصولنا على التعاون والاستمرارية المطلوبين لإبقاء نجم الشمال الذي تبلغ درجة حرارته 1.5 درجة مئوية في الأفق - من باكو إلى بيليم وخارجها".

في 30 نوفمبر الماضي، توافد العشرات من قادة العالم ووزراء حكومات ما يقرب من 200 دولة إلى الإمارات، إحدى منتجي النفط الرئيسيين في العالم، وذلك للمشاركة في "قمة الأمم المتحدة للمناخ" المعروفة بـ"كوب 28".

وتأتي القمة بعد عام من الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات، وهي أول تقييم عالمي للتقدم منذ اتفاق باريس التاريخي في عام 2015.


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