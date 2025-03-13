قدم مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة اقتراحا محدثا للولايات المتحدة لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لعدة أسابيع مقابل إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء على الأقل وعدد من جثث الأسرى القتلى.

وبحسب وكالة معا الفلسطينية، سلم ويتكوف الاقتراح للأطراف يوم الأربعاء. وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن الاتفاق يتضمن تمديد وقف إطلاق النار حتى ما بعد عيد الفصح واستئناف المساعدات الإنسانية مقابل إطلاق سراح نحو "خمسة رهائن أحياء وتسعة رهائن قتلى".

وردت إسرائيل بشكل إيجابي، وينتظر الوسطاء رد حماس.

إلى ذلك، تواصلت في العاصمة القطرية الدوحة، المناقشات صباح اليوم الخميس، حول خطة تسوية تسمح بالإفراج عن المزيد من الأسرى الإسرائيليين مقابل استمرار وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

وتوجد مقترحات مختلفة على الطاولة، وبحسب التقارير فإن هذه أيام حاسمة لما سيحدث بعد ذلك.

وكان وزراء خارجية عدة دول وسيطة قد التقوا، أمس، في قطر مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف - وبمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وقال وزراء الخارجية، في بيان، عقب الاجتماع: "اتفق وزراء الخارجية العرب على مواصلة المشاورات والتنسيق مع مبعوث ترامب ويتكوف بشأن خطة إعادة إعمار غزة".

من جانبها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن "وفدًا رفيع المستوى من الحركة وصل إلى الدوحة بهدف إجراء محادثات حول تطورات الوضع في قطاع غزة".

وخلف الكواليس، تجري محادثات أيضًا بشأن صفقة أكثر شمولاً تشمل أيضًا إعادة إعمار القطاع ومستقبله.