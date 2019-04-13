استئناف المظاهرات في صربيا وسط تصاعد التوترات

تُستأنف الاحتجاجات ضد الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، بعد ظهر اليوم السبت، وسط تبادل الحكومة والمعارضة اتهامات بالتخطيط لأعمال عنف.

ويشارك حشد كبير من الاشخاص في الاحتجاجات، التي تُنظم كل يوم سبت في العاصمة منذ أوائل ديسمبر الماضي.

وتعكس الحركة استياء واسع النطاق من فوسيتش، الذي يستخدم سلطة تتجاوز بشكل كبير منصبه الشرفي، الذي يتولاه منذ عام 2017، ويهيمن حزبه التقدمي، الذي يتم احكام السيطرة عليه بشدة، على البرلمان منذ سبع سنوات.

وكان العشرات من المتظاهرين، بقيادة السياسي اليميني المتطرف، بوسكو أوبرادوفيتش، رئيس الحزب اليميني الراديكالي، قد اقتحموا مقر مبنى قناة التلفزيون الحكومي "أر تي إس" قبل ثلاثة أسابيع، وانتهى ذلك بإخراج الشرطة اثنين من زعماء المعارضة ومجموعة من المتظاهرين من المبنى.

وعلى الرغم من ذلك، يستخدم فوسيتش وحلفاؤه وسائل الإعلام لاتهام المعارضة بالعنف والهمجية والفاشية والتهديدات وخطط للإطاحة بالحكومة.