تحديد موعد عودة نيمار للتدريبات

كشف تقرير صحفي عن موعد عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة.

وكان نيمار جونيور قد تعرض لقطعٍ في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في 17 من أكتوبر الماضي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العام 2026 أمام الأوروجواي.

ولعب نيمار 5 لقاءات مع فريق الهلال، وسجَّل هدفًا وحيدًا وساهم في صناعة هدفين.

وذكرت «فرانس فوتبول» الفرنسية، أن ريكاردو روسا، المعالج الطبي للبرازيلي نيمار جونيور بالتعاون مع رافاييل مارتيني المُعد البدني، قد حددا من 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين موعدًا لدخوله التدريبات.

وكان رودريجو لاسمار، رئيس الأطباء في المنتخب البرازيلي، قد منح نيمار وفريقه الطبي استشارته بشأن عودته إلى الملاعب، والتي حددها في أغسطس المقبل مع انطلاقة الموسم الجديد.

ونقلت «فرانس فوتبول» عن مسؤول بنادي الهلال أن نيمار ملتزمٌ بصورة كاملة في برنامجه العلاجي، قائلًا:" جاء نيمار إلى السعودية لاستكمال برنامجه الاستشفائي داخل النادي، ومشاهدة المدرب وزملاءه اللاعبين، وحضور مباريات فريقه".