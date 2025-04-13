ـ أكثر من 100 فعالية ثقافية وفنية للاحتفاء بنجيب محفوظ في القاهرة والاقاليم

ضمن فعاليات احتفال وزارة الثقافة بالأديب الكبير نجيب محفوظ، تحت شعار "محفوظ في القلب"، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامجا مكثفا بالقاهرة والمحافظات.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتتنوع ما بين عرض الأفلام التسجيلية، المعارض والورش الفنية، اللقاءات التثقيفية، الأمسيات الشعرية، وورش الحكي، وذلك بمشاركة لفيف من الأدباء والمفكرين.

▪️لقاءات تثقيفية وأفلام تسجيلية بالمحافظات

تنظم هيئة قصور الثقافة عددا من اللقاءات التثقيفية والأدبية من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وتنفذها الإدارات التابعة، تبدأ في السادسة مساء الأربعاء المقبل ١٦ أبريل، مع لقاءات الإدارة العامة للثقافة العامة، حيث يشهد قصر ثقافة مصر الجديدة، لقاء بعنوان "تشكلات الحارة المصرية في روايات نجيب محفوظ" بحضور د. عايدي جمعة، والسيد رشاد، ويديره د. طارق منصور.

ويشهد قصر ثقافة السويس لقاء بعنوان"شخصية نجيب محفوظ" يشارك به أنور فتح الباب، وصالح السيد، ويديره حاتم مرعي.

ويستضيف قصر ثقافة سوهاج لقاء بعنوان "جماليات اللغة في الأعمال الروائية لنجيب محفوظ"بحضور د. مصطفى رجب، ومحمد عبد المطلب.

وفي قصر ثقافة الأقصر يعقد لقاء بعنوان"نجيب محفوظ مرآة للتاريخ والمجتمع" بحضور د. الضوي محمد، د. النوبي عبد الراضي،

ويديره بكري عبد الحميد.

أما قصر ثقافة أسوان يستقبل لقاء بعنوان "دور نجيب محفوظ في تأسيس الرواية العربية" بمشاركة كل من أحمد أبو خنيجر، وتيسير النجار، يدير اللقاء جمال عدوي.

فيما يعقد بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية لقاء في السابعة والنصف مساءً، بعنوان"روايات نجيب محفوظ بين النص الأدبي والسينما" بحضور الأديبين منير عتيبة، وشوقي بدر يوسف، ويديره الأديب د. أحمد سماحة.

وتتواصل الفعاليات مع ندوات في السادسة مساء اليوم نفسه، تقدمها الإدارة العامة للجمعيات، وتشهد جمعية رعاية الفنون ورعاية التراث بالسويس، ندوة بعنوان "نجيب محفوظ إبداع لم ينقطع" بمشاركة قباري البدري وأحمد أبو سمرة.

وفي جمعية دار النسر الأدبية تعقد ندوة بعنوان "نجيب محفوظ وموعد مع العالمية" بحضور د. حسن مغازي، ومحمد الشحات.

وتستضيف جمعية رواد ثقافة قوص بقنا، ندوة بعنوان "سينما نجيب محفوظ" تقديم أحمد محمد حسن، وحسب الله أحمد.

وفي جمعية رواد ثقافة بلطيم بكفر الشيخ، تعقد ندوة بعنوان "المرأة في أدب نجيب محفوظ" تقديم إيهاب السيد، ومحمد عبد الحميد.

أما جمعية رواد ثقافة أسوان تستقبل ندوة "رحلة في عقل نجيب محفوظ" بمشاركة حسني الإتلاتي، وخالد عطا الله.

وتنفذ الإدارة العامة لرعاية المواهب ورشة فنية تصميم بورتريه بقصر ثقافة شبين الكوم في تمام الخامسة مساءً، بالإضافة إلى ورشة تدريبية لتقديم عرض مسرحي بقصر ثقافة المحلة في تمام السابعة مساء.

وتنفذ الإدارة العامة للمكتبات محاضرات بعنوان "نجيب محفوظ وجائزة نوبل"، بجانب تصميم مجلات حائط تتناول حياته ونشأته وأهم أعماله، وذلك بجميع مكتبات قصور الثقافة، في تمام الحادية عشرة صباحا.

أما الإدارة العامة للتمكين الثقافي، فتعقد ندوة بعنوان "نجيب محفوظ وجائزة نوبل" تقدمها د. سوسن رضوان، بمدرسة المكفوفين بمصر الجديدة، في تمام الحادية عشرة صباحا، بجانب ندوة تقدمها سحر عبد العليم، "أونلاين"، في تمام السابعة مساءً، فيما يشهد مركز شباب التجمع الأول ورشة فنية يوم ٢٤ أبريل، تدريب شيرين السيد، في تمام الحادية عشرة صباحا.



وتقدم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عدة فعاليات من خلال الإدارة العامة للقصور المتخصصة، منها احتفالية في الحادية عشرة صباحا، بعنوان "شخصيات أسهمت في عزة الهوية المصرية"، بقصر الإبداع الفني في ٦ أكتوبر وتشمل معرضا للكتاب، ومحاضرة بعنوان "نجيب محفوظ .. نشأته وحياته وتاريخه الفني"، تقدمها ندى منصور، يليها مسابقة ثقافية، ولقاء بعنوان "عالم نجيب محفوظ السينمائي" تقديم محمد رفاعي.

كما تقام ورشة تصميم بورتريه تدريب نور الهدى حمدي، وأخرى لعمل تصميم ابتكاري خاص بغلاف رواية "خان الخليلي"، تنفيذ إيمان نوح، بجانب عرض فيلم تسجيلي بعنوان "نجيب محفوظ.. حكاية لا تنتهي".

أما في السابعة مساءً، يُعرض الفيلم التسجيلي"نجيب محفوظ ضمير عصره"، وذلك بقصر السينما بجاردن سيتي.